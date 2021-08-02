Украинский футболист и полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом. Накануне супруга футболиста Влада Седан родила девочку. Пост с фотографией своей семьи Зинченко опубликовал на своей странице в Instagram.

«Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь!» — подписал фото он.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко принял участие в 32 матчах за «Манчестер Сити», где отметился двумя результативными передачами. На прошедшем Евро-2020 футболист в составе сборной украины сыграл в пяти матчах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Напомним, сборная Украины на чемпионате Европы

по футболу дошла до четвертьфинала турнира, где уступила сборной Англии со счетом 0:4.