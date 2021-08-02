Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший главный тренер женской сборной Евгений Трефилов отреагировал на слова американки Лилли Кинг, которая ранее усомнилась в медалях российских пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова. Спортсменка назвала награды «незаслуженными», так как россияне не должны были участвовать в соревнованиях.

«Ну дальше что? Ну давайте я скажу: «А давайте флаг Америки отнимем». А за что? Ну были допинговые скандалы, но я больше чем уверен, что половина из этих скандалов были выдуманы большим другом Родченковым. Я 37 лет в женском гандболе, и до этого не было таких скандалов, а потом будто все наелись и напились. На Олимпийских играх в плавании ожидал от Ефимовой, а получил от Рылова. Здорово!», — отметил Трефилов.

Трефилов также отметил заслуги гимнастов и фехтовальщиков, разочаровавшись в выступлении прыгунов в высоту.

«Настолько всё внутри кипит. Отобрали гимн, знамя, что ещё нужно отобрать?» — сказал он.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.