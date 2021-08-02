Российский гимнаст Денис Аблязин не смог побороться за медали на кольцах в финале Олимпийских игр. Сегодня, 2 августа, он занял шестое место, заработав 14,833 балла.

Обладателем золотой медали стал китайский гимнаст Ян Лю, получивший оценку 15,500. Серебро досталось его соотечественнику Ю Хао, выступление которого оценили на 15,300. Замкнул тройку призеров грек Эльфетриос Петруниас с результатом 15,200.

Соревнования по спортивной гимнастике продолжатся опорным прыжком у мужчин, где за медали будут бороться Аблязин и Никита Нагорный. Также состоится финал вольных упражнений у женщин, Россию представят Виктория Листунова и Ангелина Мельникова.

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