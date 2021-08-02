Российский стрелок Сергей Каменский повторил успех пятилетней давности в Рио в 2016 году, и принес сборной России серебряную медаль в стрельбе с 50 метров с трех позиций на Олимпийских играх в Токио. Для Сергея — это вторая медаль Олимпиады, ранее спортсмен завоевал бронзу в миксте.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых,20 серебряных и 13 бронзовых медалей.