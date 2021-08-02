Американская гимнастка Симона Байлз примет участие в финальных женских соревнованиях на брёвнах. Об этом сообщила сама спортсменка.

1 августа, Симона Байлз снялась с финальных соревнований в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. До этого спортсменка также снималась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, и отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Ранее стало известно, что спортсменка испытывает проблемы психологического характера и не может продолжать выступления на Олимпийских играх в Токио.