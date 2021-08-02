Российская гимнастка Виктория Листунова неудачно выступила в финале вольных упражнений на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмена допустила серьезный заступ на край ковра, а также неудачно приземлила один из элементов. Судьи оценили выступление 16-летней Листуновой на 12,400 баллов. Этого результата не хватит, чтобы претендовать на медаль.

Напомним, в вольных упражнениях также выступит россиянка Ангелина Мельникова. Затем состоится финал в опорном прыжке у мужчин, где Россию представят Денис Аблязин и Никита Нагорный. Аблязин ранее выступил в финале на кольцах и стал шестым.