Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль Олимпиады в командном спринте среди женщин. Для спортсменок медаль станет второй подряд в выступлениях на Олимпийских играх.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых медалей.