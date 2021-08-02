Российский теннисист Андрей Рублев, завоевавший золотую медаль Олимпиады в смешанном разряде, подвел итог выступления на Играх.

В финале Рублев и Анастасия Павлюченкова победили своих соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

«Отличное настроение! Не устал после перелёта — всё хорошо. Что касается дальнейших планов, Америка уже в среду. Буду готов — никаких проблем. Слова про лузеров? Это больше было в шутку. Я очень рад, что всё так сложилось. Потихоньку осознаю, что являюсь олимпийским чемпионом», — цитирует Рублева «Чемпионат».

Напомним, Рублев неудачно выступил в одиночном турнире Олимпийских игр. Он вылетел в первом круге, потерпев поражение от японца Кея Нисикори.

Теннисный турнир в Токио завершился 1 августа.