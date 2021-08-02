В швейцарском Ньоне сегодня, 2 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, московский «Спартак» в случае победы над «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде попадет либо на голландский ПСВ, либо на «Мидтьюлланн» из Дании.

«Монако», за которое выступает Александр Головин, в случае победы над чешской «Спартой» выйдет на победителя противостояния «Генк» (Бельгия) — «Шахтер» (Украина).

Напомним, первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов запланированы на 17 и 18 августа, ответные — на 24 и 25 августа.

«Спартак» проведет первый матч с «Бенфикой» 4 августа в Москве, ответный — 10 августа в Лиссабоне.