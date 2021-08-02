Российская гимнастка Виктория Листунова отказалась общаться с журналистами после неудачного выступления на вольных упражнениях в финале Олимпийских игр в Токио.

«Извините, но нет, пожалуйста», — сказала заплаканная Листунова журналистам.

Напомним, 16-летняя россиянка допустила серьезный заступ за границу ковра, а также неудачно приземлила один из элементов. Она получила всего 12,400 балла и заняла последнее, восьмое место. После выступления Листунова расплакалась в ожидании оценок.

Ранее Листунова в составе сборной России завоевала золото командного многоборья.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.