Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпиады в опорном прыжке, получив 14,783 балла.

Примечательно, что победитель соревнований кореец Чэ Хван Син получил такую же оценку. Но так как ему поставили больше за исполнение, он стал первым. Бронзовую медаль завоевал Артур Давтян из Армении с результатом 17,733 балла.

Ранее состоялся финал в вольных упражнениях у женщин, где одинаковые баллы набрали россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками. Им вручили две бронзовые медали.

Напомним, Аблязин является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командном многоборье.