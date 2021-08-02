Российский гимнаст Денис Аблязин принес команде еще одну серебряную медаль Олимпийских игр в Токио — пожалуй, самую обидную. В финале опорного прыжка он набрал 14,783 балла и ничего не проиграл (!) победителю.

На высшую ступень пьедестала поднялся представитель Южной Кореи Чэ Хван Син, выступление которого судьи оценили на те же 14,783 балла. Но если получасом ранее в женских вольных упражнениях бронзу дали двум спортсменкам с одинаковыми результатами, то здесь делить медаль не стали.

Почему не делят медаль?

Всё дело в том, что при одинаковой итоговой оценке спортсмены выполнили прыжки разной сложности. У Аблязина обе попытки стоили 5,600, у Сина — одна 5,600, вторая 6,000. В сложном прыжке кореец был неидеален, допустил помарку и потерял на ней 0,1 балла. За исполнение ему поставили 8,833, что в сумме с базой дало 14,733. Второй, более легкий прыжок, Син выполнил безошибочно: к базовым 5,600 приплюсовались 9,233 за исполнение, что дало сумму 14,833. Затем из результатов двух прыжков вывели среднее арифметическое, которое и стало итоговой оценкой — 14,783.

Аблязин выступил более ровно и на одинаковых по сложности прыжках показал почти идентичное исполнение, которое судьи оценили на 9,166 и 9,200 балла. По иронии судьбы их среднее арифметическое дало те же 14,783 балла. Но так как кореец превзошел россиянина в сложности, первое место досталось именно ему.

Возникает вполне логичный вопрос: почему в вольных упражнениях, где россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками набрали по 14,166 балла, медали были даны обеим спортсменкам? На самом деле, всё просто: сложность выступления у обеих гимнасток была оценена в 5,900, а за исполнение судьи поставили им по 8,266 балла. При таком равенстве определить, кто должен быть выше, просто невозможно, поэтому на пьедестал поднялись четыре спортсменки вместо трёх.

Получается, вопросов к судейству нет?

На самом деле, предъявить претензии к арбитрам всё же можно — впрочем, как и во всех видах спорта, где нет строгой системы оценок. Уже несколько экспертов обратили внимание на то, что после командного многоборья россиянам часто ставят несправедливо низкие баллы.

После того, как Мельникова завоевала бронзу личного многоборья, с критикой на судей обрушилась тренер Валентина Родионенко. По мнению наставницы нашей команды, арбитры несправедливо оценили выступление бразильянки, занявшей второе место.

«Сегодня наши девочки не ошибались, прошли нормально, да, немного поволновалась на бревне Мельникова. Но то, что произошло на вольных, это вообще, Ангелина должна была быть второй. У бразильянки нужно было вычесть 0,4 балла только за выход за ковер, и в сложности она ничем не лучше. Но ей ставят такие оценки, и трудно сказать, почему так происходит», — посетовала Родионенко.

Также тренер высказалась о судействе в отношении Владиславы Уразовой.

«Все доскоки, все нормально. Но судьи хотят – засчитывают, хотят – нет, и на эту тему бесполезно ругаться. Люди никак не могут пережить то, что мы выиграли, до сих пор все обсуждают, как это так случилось», – сказала Родионенко.

«Сильно наказали Уразову, вообще непонятно за что. Все сделала девочка, абсолютно, а они ее сразу опускают, потому что после бревна у нее второй результат», — добавила она чуть позже.

С аналогичным мнением выступила и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, но её больше заинтересовали оценки в мужском личном многоборье. Она обратила внимание на то, что бронзовому призеру Никите Нагорному заметно придержали баллы, хотя он претендовал как минимум на серебро.

Во вторник, 3 августа, в спортивной гимнастике пройдут еще три финала на отдельных снарядах. Сначала мужчины разыграют медали в на брусьях и перекладине, затем девушки выступят на бревне.