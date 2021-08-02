Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Токио и рассказала, как финал в миксте чуть не испортил отношения между теннисистами.

«Нас забрали на допинг до утра: в деревню вернулись только в два часа ночи, а уже в три был выезд в аэропорт. В Токио всё было хорошо, всем довольна. Конечно, хотелось бы чуть лучше условия, но и так нормально. Всегда лучше играть при зрителях, но к коронавирусным условиям привыкли. Очень странная Олимпиада без зрителей», — сказал Павлюченкова.

По ее словам, играть в финале против «своих» да еще и без зрителей было трудным испытанием для спортсменов. Кроме того, сидящие на трибунах члены команды сборной не могли полноценно показывать свои эмоции и отдавать предпочтения кому-то из пар.

«Это тяжело. Учитывая то, что это финал Олимпиады и ты играешь за золотую медаль. Как таковых эмоций и энергии, к сожалению, с трибуны не было. После финала боялась лишний раз подойти к Лене и Аслану. Знаю, каково это проигрывать в финале. Они вели весь матч: были огромные шансы. Я взяла небольшую паузу. Но потом было всё нормально, мы всё-таки дружим», — отметила спортсменка.

Павлюченкова также сказал, что была горда играть в финале с соотечественниками.

«Меня вообще берёт гордость, что российский теннис до сих пор на вершине. Мы показываем хороший уровень»,- дополнила она.

Напомним, 1 августа в финале микста теннисного турнира в Токио встречались две российские пары – Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев и Елена Веснина/Аслан Карацев. Золотые медали Олимпийских игр завоевали Павлюченкова и Рублев.