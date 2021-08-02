Российский борец Сергей Емелин выиграл бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 кг на Олимпийских играх в Токио. Это первая награда олимпийской сборной России в греко-римской борьбе на Играх.

В бронзовом матче россиянин одолел молдавского спортсмена Виктора Чобану.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей.