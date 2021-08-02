Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат встречи с «Ростовом» и рассказал о мыслях относительно назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

«На самом деле игра сложной получилось. Не было болельщиков, пустой стадион, достаточно жарко, не самый лучший газон. Хорошо, что в итоге удалось победить. Никакой паники мы не испытывали. Чувствовали уверенность в себе, в своих силах.

Валерий Карпин на самом деле хороший тренер. Знаю, что сборная России нуждалась в изменениях после не самого лучшего результата на Евро. Думаю, что 1 сентября всех ждет сложная и интересная игра», — сказал хорватский футболист.