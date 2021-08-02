Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результат встречи с «Ростовом» и рассказал о мыслях относительно назначения Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.
«На самом деле игра сложной получилось. Не было болельщиков, пустой стадион, достаточно жарко, не самый лучший газон. Хорошо, что в итоге удалось победить. Никакой паники мы не испытывали. Чувствовали уверенность в себе, в своих силах.
Валерий Карпин на самом деле хороший тренер. Знаю, что сборная России нуждалась в изменениях после не самого лучшего результата на Евро. Думаю, что 1 сентября всех ждет сложная и интересная игра», — сказал хорватский футболист.
Напомним, накануне «Ростов» принимал в гостях санкт-петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. После матча ростовский клуб заявил, что недоволен результатами действий арбитра встречи, и намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию для обжалования.
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