Контрольные прокаты юниоров в Новогорске будут транслироваться на сайте Первого канала. Об этом сообщает официальный сайт федерации фигурного катания России.

Напомним, первыми на олимпийскую базу учебно-тренировочного центра «Новогорск» заехали фигуристы-танцоры. Всего в прокатах примет участие 12 танцевальных пар:

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол,

2. Софья Качушкина — Олег Муратов,

3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин,

4. Таисия Линчевская — Тимур Бабаев-Смирнов,

5. Ольга Мамченкова — Марк Волков,

6. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин,

7. Анна Румак — Глеб Гончаров,

8. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов,

9. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин,

10. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий,

11. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано,

12. Елизавета Шичина — Гордей Хубулов.