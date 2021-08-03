Мужская сборная России по волейболу начала матч с Канадой в четвертьфинале Олимпийских игр. Встреча проходит в Токио на стадионе «Ариаке Арена», команды вышли на площадку в 03:00 по московскому времени.

Российские волейболисты под руководством Туомаса Саммельвуо заняли первое место в группе В, выиграв четыре из пяти матчей. Россияне уступили только соперникам из Франции, а над командами США, Аргентины, Бразилии и Туниса одержали победы.

Канадцы стали четвертыми в группе А, выиграв только два матча — у Ирана и Венесуэлы. Три поражения «кленовым листьям» нанесли Италия, Япония и Польша.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в полуфинал, где сыграет либо с Японией, либо с Бразилией.