Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов впервые прокомментировал свой уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

По словам специалиста, они остались в хороших отношениях, которые рассчитывают поддерживать в дальнейшем.

«Когда я решился на уход, поставил в известность Евгения и его жену Яну Рудковскую. Евгений часто работает со специалистами на условиях фриланса, это нормальная практика как в России, так и в мире. Если будет возможность сотрудничать в формате фриланса и у меня будет свободное время, я с удовольствием поработаю«, — приводит слова Розанова «Собеседник».

Специалист подчеркнул, что как только появится ясность в отношении его следующего места работы, он даст об этом знать.

Ранее СМИ писали, что Розанов перейдет в московскую школу «Динамо», где хотят восстановить сильное отделение фигурного катания.