На базе в подмосковном Новогорске сегодня, 3 августа, стартуют юниорские контрольные прокаты российских фигуристов. Первыми выступят танцевальные дуэты.

Сегодня состоится только ритм-танец, его начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет на сайте Первого канала.

Ожидается, что в Новогорске выступят 12 танцевальных дуэтов:

  • 1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол,
    2. Софья Качушкина — Олег Муратов,
    3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин,
    4. Таисия Линчевская — Тимур Бабаев-Смирнов,
    5. Ольга Мамченкова — Марк Волков,
    6. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин,
    7. Анна Румак — Глеб Гончаров,
    8. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов,
    9. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин,
    10. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий,
    11. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано,
    12. Елизавета Шичина — Гордей Хубулов.

Произвольный танец состоится завтра, 4 августа, и начнется в 14:00 мск. Затем, в 16:00, короткую программу покажут юноши.

Расписание прокатов юниоров в Новогорске. Инфографика Неваспорт.