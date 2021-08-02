Сборная Бразилии по футболу сыграет с Мексикой в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Матч будет проходить сегодня, 2 августа, на стадионе «Касима Соккер» и начнется в 11:00 по московскому времени.

Напомним, что за сборную Бразилии выступает полузащитник петербургского «Зенита» Малком. Пока что он ни разу не попал в стартовый состав, но в каждой встрече выходил на замену во втором тайме.

На групповом этапе бразильская команда оказалась сильнее Египта, одержав победу с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Ришарлисон.

Также сегодня за выход в финал будут бороться сборные Японии и Испании, их матч начнется в 14:00 мск.

Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.