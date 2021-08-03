На летних Олимпийских играх в Токио подходит к концу турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 3 августа, состоятся заключительные финалы в отдельных видах.

В 11:00 по московскому времени мужчины начнут борьбу за медали на параллельных брусьях. Российскую команду будет представлять Давид Белявский, он выступит под пятым номером.

Затем, в 11:45 мск, начнутся соревнования на бревне у женщин. За Россию выступит Владислава Уразова. Также на старт выйдет 19-кратная чемпионка мира Симона Байлз, до этого пропустившая личное многоборье и финалы в предыдущих видах.

В 12:30 мск мужчины разыграют последний комплект наград в упражнении на перекладине. Россию будет представлять Никита Нагорный.