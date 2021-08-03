На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по легкой атлетике. Сегодня, 3 августа, состоятся четвертьфиналы в беге на 110 м с барьерами. Российскую команду будет представлять Сергей Шубенков.

Соревнования стартуют в 13:10 по московскому времени. Шубенков выступит в третьем забеге, начало которого запланировано на 13:26.

Напомним, на Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.

Летняя Олимпиада, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.