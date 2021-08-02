Советский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион 1988 года Дмитрий Билозерчев прокомментировал финал в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио.

«Все твердят сейчас, что у корейского спортсмена была более высокая сложность, но с точки зрения техники, он вообще не сделал заявленного прыжка, когда выполнял свои три винта с поворотом. В правилах чётко на этот счёт прописано: приземление должно быть чётко носками вперед. Если хотя бы одна нога не довёрнута, это является основанием для того, чтобы не засчитывать указанную базовую сложность. Кореец же не докрутил четверть оборота: на приземлении видно, что носки его ног смотрят в сторону. Как и голова. Соответственно судьи были обязаны засчитать элемент, как более простые «три винта», снизить базовую сложность прыжка до 5,6, и уже потом делать сбавки за технические помарки, которых у спортсмена было достаточно много. Иначе говоря, ситуация позволяла арбитрам полностью «раздеть» Сина, и всё это было бы абсолютно в рамках правил. Вместо этого ему отдали победу, отняв её у Аблязина», — сказал он.

Напомним, ранее российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпиады в опорном прыжке, получив 14,783 балла. Примечательно, что победитель соревнований кореец Чэ Хван Син получил такую же оценку. Но так как ему поставили больше за исполнение, он стал первым. Бронзовую медаль завоевал Артур Давтян из Армении с результатом 17,733 балла.

Ранее состоялся финал в вольных упражнениях у женщин, где одинаковые баллы набрали россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками. Им вручили две бронзовые медали.