Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место в произвольной программе на предварительном этапе Олимпийских игр в Токио. Результат спортсменок составил 97.90000.

На втором месте расположились спортсменки из Китая (96.2333), на третьем — украинки (94.9333).

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.