Российская прыгунья Дарья Клишина прокомментировала выступление на Олимпийских играх в Токио. Ранее спортсменка не смогла пройти квалификацию, получив травму бедра, и покинула стадион на инвалидном кресле. Соответствующий пост прыгунья разместила у себя в Instagram.

«Обе попытки в квалификации показали, что вчера я была готова физически как никогда в своей карьере. После первой мы отнесли две стопы, но меня несло вперёд. На разбеге перед третьей попыткой я внезапно почувствовала боль в задней поверхности бедра, никогда до этого меня не беспокоящей. Я начала разбег и получила надрыв мышцы. Тем не менее, олимпийский опыт бесценен. Спасибо, Токио», — написала Клишина.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.