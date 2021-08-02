Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко рассказали, из-за чего произошла накладка с музыкой во время их выступления, из-за чего им пришлось начать выступление заново. Напомним, спортсменки получили 97,9 балла и на данный момент занимают промежуточное первое место в квалификации в соревнованиях дуэтов.

«Мы когда сели на сушу, действительно не дрогнули. Вообще даже не шевельнулись, нам один раз свистнули, другой, мы со Светой как сидели, так и оставались сидеть, потому что нельзя же шевелиться. А через несколько секунд судья начала кричать: «Светлана, Светлана». И тогда мы поняли, что можно собираться и вставать. Я даже встала, поклонилась.

По мнению синхронисток, ди-джей мог просто перенервничать.

«Для нас это хорошая закалка, потому что мы ко всему всегда готовы», — отметила Колесниченко.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.