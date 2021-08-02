На Олимпиаде в Токио завершились соревнования пловцов — их сменила лёгкая атлетика. Пора делать выводы: сборной удалось завоевать медаль в эстафете, в общей сложности в копилке пловцов две золотых медали (впервые за долгие 25 лет!), два серебра и бронза.

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик подчеркнул, что сборная России выступила на играх хорошо. Судя по долгожданному золоту, действительно можно сделать такой вывод — случился определённый прорыв. Но если посмотреть на призёров — два золота в копилку принёс Евгений Рылов, ещё две медали — у Климента Колесникова, а серебро в эстафете команда завоевала тоже во многом благодаря Рылову, который вытащил Россию на своём третьем этапе на второе место.

Так был ли провал или сборная действительно выступила хорошо? Стоит просто взглянуть на цифры, которые спортсмены показывали на играх и на отборочных соревнованиях перед этим: многие не только не смогли улучшить свой результат, но и попросту показали время гораздо хуже своего отборочного.

Начнём с женщин. Мария Каменева на трёх своих дистанциях ухудшила показатели, но ненамного — ни одного личного финала. Арина Суркова проплыла на сотые доли хуже своего времени, и опять же — без финалов. Спинистки Анастасия Фесикова и Дарья Устинова на своих дистанциях потеряли — кто по секунде., кто почти по три. Тоже самое можно сказать и про Анастасию Кирпичникову, Анастасию Егорову, Веронику Андрусенко, Валерию Саламатину, Марию Темникову.

Улучшила показатели Светлана Чимрова на 100 и 200 м баттерфляем, как итог — есть хотя бы один финал. Юлия Ефимова улучшила результат на 0,02 секунды и пробилась в финальный заплыв, но была там бледной тенью самой себя.

Что же сложилось у мужчин? Выкинем за скобки Рылова и Колесникова — они свой потенциал реализовали. Комплексисты Андрей Жилкин и Максим Ступин проиграли своему же времени и на финал рассчитывать не смогли. Михаил Вековищев и Александр Кудашев сбавили обороты ненамного, набрав по 0,1 — первому не удалось даже пройти квалификацию, у второго — пятое место в полуфинале. Кирилл Пригода и Антон Чупков выступили на своем среднем уровне, не прыгнули выше головы, а конкуренция в брассе к Олимпиаде серьезно возросла.

Обидно за оба заплыва юной Евгении Чикуновой — и на 100 м, и на 200 м брассом она оставалась четвертой, когда до пьедестала не хватало совсем немного. Ей удалось улучшить свои результаты по сравнению с отбором — на двухсотметровке Чикунова сбросила со своего предыдущего времени почти секунду, но этого не хватило хотя бы для бронзы. Почти та же ситуация с Андреем Минаковым — 0,14 секунды ему не хватило до бронзы на дистанции 100 м баттерфляем.

И сами пловцы говорили о том, что в лучшей форме они к Олимпиаде не подошли. Своей скоростью был недоволен Чупков, о плохом состоянии сообщала Ефимова — а ведь эти профессионалы как никто знают, как подводиться к главным стартам. На своих коронных дистанциях они последние два чемпионата мира брали золото, а на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро были в призёрах.

Так что за Рылова и Колесникова порадоваться определённо стоит, но надежды на эту команды были гораздо большие. И эти слова сложно опровергнуть — за последний олимпийский цикл в нашей сборной появились настоящие звезды помимо Юлии Ефимовой, которые претендовали не только на медали, но и на победы. Сборная России по плаванию — это все же не только эти два парня, от которых мы, по-честному, и ждали хорошего выступления.