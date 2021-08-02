Российская спортсменка Анжелика Сидорова вышла в финал соревнований Олимпиады в прыжках с шестом. Для прохождения в финальный этап турнира, Сидоровой потребовалось прыгнуть на 4,55 метра.

Ранее соревнования были прерваны на более чем час из-за ливня. До паузы российская спортсменка не успела сделать ни одной попытки. Финал по прыжкам с шестом среди женщин состоится в четверг, 5 августа.

Напомним, олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.

На счету олимпийской сборной России 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.