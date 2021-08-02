Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, заявившая о том, что ее насильно пытались вывезти из Токио представители Беларуси, получила гуманитарную визу Польши. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач на своей странице в Твиттере.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает всё возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — написал Пшидач.

Напомним, накануне появилась информация о том, что представители Беларуси пытались насильно вывезти из Японии белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. Девушка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 метров.

По прибытию в Японию спортсменка узнала, что ее включили в состав эстафеты 4х400 метров, о чем Тимановская рассказал в соцсетях.