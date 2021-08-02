Владелец футбольного клуба «Смоленск» Владимир Савченков заявил о том, что его команда снимается с розыгрыша ФНЛ-2 из-за сложной финансовой ситуации.

«Сообщаю Вам, что мной как учредителем и президентом принято решение о снятии футбольного клуба «Смоленск» с первенства России по футболу среди команд второго дивизиона Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. С момента основания ФК «Смоленск» по моей инициативе в 2018 году я финансировал его из личных средств, но на данный момент у меня отсутствует возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность клуба. Ежегодные затраты на клуб превышают 30 миллионов рублей, что сейчас стало непосильной ношей для меня», — говорится в сообщении.

Савченков также отметил, что из-за сложной экономической ситуации не удалось реализовать достигнутые ранее предварительные договорённости по дополнительному финансированию. При этом владелец клуба отметил, что

смоленский футбол будет жить и успешно развиваться только при объединении всех сил региона: бизнеса, власти, болельщиков и спортивных функционеров.

Ранее в прошедших трех турах ФНЛ-2 «Смоленск» набрал 3 очка, сыграв вничью с «Динамо» Санкт-Петербург (0:0), московским «Кайратом» (1:1) и «Красавой» (2:2).