Сборная России третьей по счету достигла отметки в 50 завоеванных медалей на Олимпийских играх по итогам прошедших в понедельник соревнований.

Напомним, сегодня, 2 августа в копилку сборной России спортсмены принесли шесть медалей: 2 серебряные и 4 бронзовые. Серебро Олимпиады завоевали Денис Аблязин (гимнастика) и Сергей Каменский (стрельба из винтовки).

Бронзу ОИ в Токио забрали гимнастка Ангелина Мельникова (вольные упражнения), велогонщицы на треке Дарья Шмелева и Анастасия Войнова (в командном спринте), а также Сергей Емелин и Сергей Семенов ( греко-римская борьба).

На текущий момент Россия занимает пятую строчку в общемедальном зачете. В активе олимпийцев 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых наград.