Гандболистки олимпийской сборной России узнали, с кем из соперниц встретятся в четвертьфинале Олимпиады в Токио. Российские спортсменки поборются за выход в полуфинал с представительницами Черногории. Матч стартует 4 августа.

Итоговое положение в группах соревнований по гандболу выглядят следующим образом: Группа А – 1. Норвегия, 2. Нидерланды, 3. Черногория, 4. Южная Корея, 5. Ангола, 6. Япония. Группа В – 1. Швеция, 2. Россия, 3. Франция, 4. Венгрия, 5. Испания, 6. Бразилия.

Остальные команды сыграют в следующих сочетаниях: норвежки сыграют с венгерками, француженки – с голландками, шведки – с кореянками.