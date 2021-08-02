Российские клубы «Рубин» и «Сочи» узнали потенциальных соперников Лиги конференций в заключительной стадии квалификации.

Казанский «Рубин» в случае успеха победы над польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде, встретится в плей-офф с победителем пары «РФС» (Латвия) — «Гент» (Бельгия). «Сочи» сыграет с победителем пары «Санта-Клара» (Португалия) — «Олимпия» (Словения) в случае победы над сербским «Партизаном».

Напомним, Лига конференций — новый турнир под эгидой УЕФА. Первые матчи плей-офф Лиги конференций состоятся 19 август. Ответные встречи пройдут 26 августа.