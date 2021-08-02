Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о ситуации на Олимпиаде в Токио с судейством соревнований по опорному прыжку в спортивной гимнастике.

Слова Тарасовой цитирует портал «Спорт-Экспресс». При равных оценках Денис Аблязин получил серебро, а кореец Син Джэ Хван — золото, выиграв по дополнительным показателям.

«Я бы не пеняла на судейство. Это Олимпиада, судят лучшие судьи. Если мы хотим без конца жить в скандалах, то на всех будем пенять и останемся одни», — отметила Тарасова, добавив, что и так сборная России жила и никуда не ездила, а она выступает против этого.

«Мы знаем, что Аблязин – гениальный парень! Он очень надежный и красивый. Мы его очень любим, он доставил нам столько прекрасных минут. Вот про это надо говорить», — сказала Тарасова, добавив, что не нужно рассуждать о том, на кого нужно подавать жалобу.