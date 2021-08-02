Сборная России преодолела отметку в 50 завоёванных медалей на Летних Олимпийских играх в Токио в понедельник, 2 августа. По общему количеству медалей россияне занимают третью строчку, однако из-за не такого большого количества золотых наград идёт на пятой строчке.

У сборной России в активе 12 золотых наград, 21 серебро и 17 бронзовых медалей. Лидирует в таблице сборная Китая (62 медали, 29 золотых), второе место — у сборной США (64 медали, 22 золота).

Награды сборной России 2 августа принесли следующие спортсмены:

Серебро:

Сергей Каменский (стрельба из винтовки из трёх положений, 50 м)

Денис Аблязин (опорный прыжок, спортивная гимнастика)

Бронза:

Ангелина Мельникова (вольные упражнения, спортивная гимнастика)

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт)

Сергей Емелин (греко-римская борьба, до 60 кг)

Сергей Семенов (греко-римская борьба, до 130 кг)