Американская легкоатлетка, толкательница ядра Рейвен Сандерс устроила акцию прямо на награждении по итогам соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка заняла второе место и получила на награждении серебряную медаль, показав после этого букву «Х» над головой. По словам самой легкоатлетки, она посвятила эту акцию представителям ЛГБТ, а также страдающим психическими расстройствами и чернокожим меньшинствам. Ранее она привлекала внимание различными масками с изображениями персонажей комиксов и цветными волосами.

На олимпийском пьедестале запрещены любые подобные акции, поэтому это выступление Сандерс может послужить поводом для дисквалификации и аннулирования результатов.

В Международном Олимпийском комитете заявили, что обратят внимание на выступление Сандерс во время награждения.