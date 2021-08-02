Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на инцидент с выключением музыки на квалификации российского дуэта в синхронном плавании.

На выступлении Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко сначала включилась не та музыка, а затем ее и вовсе отключили.

«На больших соревнованиях бывают срывы: мы помним нераскрывшееся кольцо, в другой раз не зажёгся факел… Но, как правило, такие казусы происходят на церемониях открытия или закрытия», — отметил Свищев, добавив, что иногда вмешивается человеческий фактор, но неприятно, что подобные инциденты происходят с российскими спортсменами, поэтому когда идет прессинг на российский спорт, начинаешь подозревать кого угодно..

По мнению Свищева, синхронистки сборной Росии показали свое мастерство, но это не дает организатором повода расслабляться.

«Мы очень будем надеяться, что это была трагическая, а самое главное — техническая ошибка. К счастью, она не повлияла на выступление наших девчонок — они стали первыми по итогам квалификации. Хоть музыку отключите, они и без неё покажут высочайший класс!», — сказал Свищев, чьи слова цитирует портал «Чемпионат».