Московский футбольный клуб «Спартак» представил в своих социальных сетях промо-ролик к новому сезону, приуроченный к столетию клуба.

Юбилей «Спартака» будет праздноваться в апреле 2022 года. Ролик получил соответствующее название «Один до ста». В видео собрано множество исторических кадров, показывающих развитие клуба, которые постепенно перерастают в настоящее красно-белых.

«Не сомневаемся, что ваша поддержка, как и всегда, будет на высочайшем уровне. Ждем на стадионе», — гласит подпись к видео.

Напомним, «Спартак» уже сыграл два матча в новом сезоне РПЛ, а совсем скоро команде предстоит выступить в квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».