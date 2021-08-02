Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о инциденте с заменой дизайна купальников российских синхронисток Светланы Колесниченко и Светланы Ромашиной на Олимпиаде.

Слова Губерниева цитирует портал «Чемпионат». По мнению комментатора, решение по купальникам российских синхронисток кажется странным — на Играх запретили выступать в костюмах с изображением медведя.

«Можно было нарисовать матрёшку, балалайку или Спасскую башню. Можно было бы на радость соперницам даже нарисовать мавзолей, но главное – дух, который есть у нашей сборной», — сказал Губерниев, добавив, что сейчас России на олимпиаде не хватает золота, и надежда на исконно русские виды — синхронное плавание, художественную гимнастику.

«Я верю в девушек, верю в тренеров, все наши за время пандемии стали ещё сильнее. Все нюансы не должны выбить их из колеи», — сказал Губерниев.