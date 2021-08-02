Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может перейти в испанский «Вильярреал» в летнее трансферное окно.

Информацию об этом сообщает El Gol Digital. По данным источника, в клубе рассматривают Азмуна как замену форварду Пако Алькасеру, поскольку тот не очень успешен в коллективе и не проявляет свои лучшие качества.

Из-за того, что у иранца истекает контракт с «Зенитом» летом 2022 года, за его покупку «Вильярреал» готов отдать около 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун был близок к переходу в леверкузенский «Байер», однако трансфер так и не состоялся: СМИ отмечали, что иранец оказался слишком дорогим для немецкого клуба.

В прошлом сезоне Сердар Азмун стал вторым лучшим бомбардиром РПЛ вслед за Артемом Дзюбой, забив 19 мячей.