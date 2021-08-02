Официальный сайт московского футбольного клуба «Динамо» сообщил о том, как будут допускаться зрители на игру 3-го тура РПЛ против московского ЦСКА.

На данный момент ограничения по зрителям в Москве не более 3000 человек смогут посетить матч. В первую очередь, право на покупку билетов получат владельцы клубных абонементов по QR-коду (переболевшие коронавирусом в последние полгода или вакцинированные). Также на игру смогут попасть дети в возрасте до 18 лет6 им не потребуется QR-код, но на матч они смогут попасть в сопровождении родителей или других законных представителей, которые предъявят свой QR-код.

В заявлении клуба также сказано, что «Динамо» постоянно мониторит ситуацию и предпринимает необходимые меры для соблюдения безопасности зрителей на трибунах «ВТБ-Арены».

Игра «Динамо»- «ЦСКА» назначена на воскресенье, 8 августа, начало в 20:00 по московскому времени.