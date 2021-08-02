Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла команду Финляндии в первом матче группового этапа Кубка Глинки/Гретцки.

Матч прошел на стадионе «ФОСФА-Арена» в городе Бржецлав (Чехия) и завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды.

В составе сборной России по шайбе забросили Илья Квочко, Михаил Гуляев, Глеб Трикозов, две шайбы на счету форварда Матвей Мичкова. Также Мичков записал на свой счет две результативных передачи. За Финляндию отличились Йоаким Кемелль и Топи Рённи.

В группе А сборная России сыграет против команды Швейцарии, а также против сборной Чехии. В группе В между собой играют команды Германии, Словакии, Швеции и США — их матчи проходят в Пьештянах, Словакия.