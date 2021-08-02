Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ныне проживающий в Белоруссии, высказался о скандале с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно пытались увезти с игр в Токио.

Слова Тихонова цитирует Sport24. Эксперт предложил навсегда дисквалифицировать Тимановскую за отношение к государству, которое она представляет.

«С такими результатами, которые она показывала на Олимпиаде, ей дальше нечего делать в легкой атлетике: на ее коронной дистанции вылетела, попросили на 400 — отказалась. Притом с таким напором, скандалом и матом, что аж стыдно», — сказал Тихонов. По мнению эксперта, побег спортсменки из страны — это личное дело.

«Зато одной дурой в Белоруссии стало меньше. Что еще скажешь, если она так относится к своей стране? У Белоруссии есть делегация в Токио, они вправе решать — выступать ей или нет», — сказал Тихонов, добавив, что Тимановская никому не нужна ни как спортсменка и просто так, и своим поступком она отрезала себе путь на родину.