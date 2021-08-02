Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации американской гимнастки Симоны Байлз, которая пропустила почти все соревнования на Олимпийских играх из-за тяжелого психоэмоционального состояния.

Слова Губерниева цитирует портал «Чемпионат».

Комментатор отметил, что в некоторых эпизодах ему жаль Байлз, ведь она находится в атмосфере небывалого давления с учетом состояния здоровья. По мнению Губерниева, возможно Байлз испытывает синдром отмены из-за того, что японская таможня не пустила какие-то препараты.

«Она большая спортсменка, и, если она сумела наладить своё психоэмоциональное состояние и залечила свои болячки, пусть выступает, тем интереснее будет!», — отметил комментатор, добавив, что не приемлет разговоров о том, что российские гимнастки победили потому, что не было Байлз, ведь можно случайно проиграть, а победить случайно нельзя.

«Проблемы Симоны — это её проблемы, но никак не проблемы сборной России», — сказал Губерниев.