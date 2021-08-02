Президент футбольного клуба «Красава«, блогер Евгений Савин рассказал о том, что болельщикам будут возвращать деньги за билеты на матчи клуба в августе, если команда будет проигрывать эти игры.

В своем «Инстаграме» Савин сообщил, что в августе команду ждет много важных и интересных матчей.

«Вы все прекрасно знаете, что арена нам обходится недешево, и билеты мы тоже продаем недешево», — подчеркнул Савин, добавив, что результаты у команды сейчас не те, которые хочет видеть руководство и не те, которые хотят видеть с трибун.

«Каждый матч, который вы посетите в августе, если этот матч команда проиграет, мы возвращаем деньги каждому, кто потратил на билеты. Если мы проигрываем, возвращаем все бабки», – сказал Савин.