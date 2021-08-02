Женская сборная России по волейболу вышла на сборную Бразилии в 1/4 финала турнира на Летних Олимпийских играх в Токио 2020.

Сегодня, 2 августа, завершился групповой турнир на турнире женских волейбольных команд. Сборная России финишировала в своей группе на четвертом месте и получила место в плей-офф, поэтому сыграет в четвертьфинале против победителя противоположной группы А — представительниц Бразилии.

Сербия сыграет с Турцией, сборная Южной Кореи попала на команду Италии, а сборная Доминиканской республики поборется за выход в полуфинал с командой США.

Завтра, 3 августа, у волейболисток будет день отдыха перед стартом плей-офф. Четвертьфинальные матчи на женском волейбольном турнире состоятся в среду, 4 августа.