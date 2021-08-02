Футбольный клуб «Краснодар» представил новичка команды — польского полузащитника Гжегожа Крыховяка, который не так давно перешёл в клуб из московского «Локомотива».

Информация о переходе футболиста, а также фото с презентации игрока на стадионе «Краснодар» появились на официальном сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», Гжегож Крыховяк подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года, все формальности по его трансферу из «Локомотива» на данный момент урегулированы.

Футболист уже выбрал в клубе игровой номер — на его футболке будет напечатана цифра 3.

Ранее Гжегож Крыховяк играл за английский «Вест Бромвич Альбион», «Пари Сен-Жермен», испанскую «Севилью» и ряд нескольких французских клубов.