В матче второго тура Российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Сочи» произошёл курьёзный случай: голкипер грозненской команды нашёл в своей штрафной змею.

Игра проходит в Грозном на «Ахмат-Арене», на данный момент счёт в матче 1:0 в пользу гостей, завершился первый тайм. На 26-й минуте случился автогол Даниила Уткина.

Во время первой половины встречи Гиорги Шелия заметил в своей штрафной живую змею. Из-за этого пришлось прервать матч на несколько минут, сотрудники стадиона выбежали на поле и смогли убрать змею с помощью вил. После этого матч возобновился.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Ахмат» обыграл «Крылья» Советов» со счётом 2:1, в «Сочи» проиграл дебютанту РПЛ — клубу «Нижний Новгород» со счётом 0:1.