Российский футбольный тренер Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов».

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Под руководством Карпина «Ростов» проиграл две стартовые встречи в новом сезоне РПЛ — «Динамо» и «Зениту».

Теперь Карпин сконцентрируется на работе исключительно со сборной России.

Напомним, недавно стало известно, что Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу. Планировалось, что до конца 2021 года тренер будет работать по совмещению — одновременно и в клубе, и в национальной команде. Контракт РФС с Карпиным подписан до зимы 2021 года с возможностью пролонгации, основная задача — это выход команды на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.