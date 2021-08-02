Руководитель по спорту и развитию московского футбольного клуба «Локомотив» Ральф Рангник хотел возвращения полузащитника Максима Мухина в клуб.

Об этом сообщает портал «Чемпионат», ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным первого источника, Рангник оказался крайне недоволен потерей Мухина и требовал, чтобы хавбек вернулся в стан «железнодорожников». Второй источник подтвердил эту информацию и отметил, что как сам Мухин, так и ЦСКА наотрез отказались обсуждать возвращение игрока в «Локомотив».

Напомним, Максим Мухин по итогам сезона-2020/21 покинул «Локомотив» и подписал контракт с московским ЦСКА. В стане «красно-зеленых» он пробыл с 2019 года. Сейчас игроку ЦСКА всего 19 лет.